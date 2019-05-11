"فكرة خارج الصندوق".. مقولة طبقها عدد من طلاب الجامعة بالإسكندرية، فاستغلوا شهر رمضان، وقاموا باختيار أحد المواقع وتزينها وتجميلها بالكورنيش لتجذب المواطنين للإفطار بها.

اشترك الطلاب مع عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة، وبدأوا بتجميل الموقع على الطريقة النوبية، لجذب المواطنين إليها، وفتح مجال جديد للزرق أيضا لهم "خارج الصندوق" بحسب قولهم، رافعين شعار "المصلحة تصب على كل الطلاب"، في إشارة منهم لتوفير فرص عمل للطلاب المشاركين معهم بالمشروع الصغير.

بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية قام الشباب وعددهم 5، بالإستعانة بشخصيات محببة للجميع من الكبار والصغار، مثل "بكار" و"فطوطة"، وغيرها وقاموا بوضع مجسمات لها، و"سلم نوبي"، واستعانوا بـ20 منضدة صغيرة مغطاة بألوان زاهية لجذب المواطنين.

قال عمرو خان، طالب بكلية الهندسة، إنهم أرادوا مواجهة أزمة البطالة التي تواجه الخريجين حديثاً، فطوعوا ما تعلموه في دراستهم الجامعية من إنشاء مشاريع وتسويقها بالجوانب التكنولوجية، فقاموا بتأجير المكان، وحولوه على الطراز النوبي، وزينوه برسومات وزينة خاصة بشهر رمضان، وشخصيات من النوبة مثل مجسمات لـ"بكار وحسونة".

وأضاف لـ"الوطن"، أن المشروع في شهر رمضان يبدأ من وقت الإفطار حتى السحور، ويتخلل تلك الساعات عروض فنية مختلفة مثل "التخت الشرقي، التنورة، وفلكلور صعيدي وإسكندراني ونوبي"، لافتاً إلى أن المشروع لاقى إعجاب الجمهور منذ انطلاقه لمزج الفكر السكندري في شمال مصر بالفكر النوبي في الجنوب، لذا فهو مزيج بين طابعين مميزين مما يؤدى لنجاح المشروع، وترويج للسياحة أيضا مع دخول فصل الصيف.