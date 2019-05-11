قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه جرى اختيار 170 طبيباً بيطرياً من الأطباء البيطريين بالهيئة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات وذلك للمشاركة في مشروع البنك الإسلامي للتنمية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1440 هـ 2019 م.

وأوضح "محمود"، في بيان صادر اليوم، أن مهمة البعثة المصرية تتركز في القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدي والأضاحي بمكة المكرمة خلال موسم الحج والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات قبل الذبح لاستبعاد الحيوانات الضعيفة والهزيلة والحيوانات غير المناسبة للذبح من الناحية الشرعية، بالإضافة إلى الكشف الطبي على اللحوم من ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.