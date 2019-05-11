قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم على 5 متهمين، بينهم موظفين بالبنك الأهلي بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه، لجلسة 16 مايو الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين وبعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان علي موظف بالبنك الأهلي، ومحمد علي محمد موظف بالبنك الأهلي، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبدالرحيم أستاذ جامعي بجامعة القاهرة، أولاً تقاضي المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلي المصري رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي المصري بمصنع "سيلا للزيوت" بمحافظة الفيوم، بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.