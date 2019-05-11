أعلنت شركة "أكسيد" عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تنظيم يوم مفتوح لوظائف خدمة عملاء لشركة "WE"، بالقرية التكنولوجية بالمعادي، يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، على أن يكون الحضور من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا.

شروط التقدم لوظائف خدمة عملاء WE

وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للتقدم، وتتضمنت ما يلي: أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، والسن لا يتعدى 30 عامًا، ومستوى اللغة الإنجليزية مقبول على الأقل، ومكان العمل بمدينة نصر، المعادي، الدقي، القرية الذكية بأكتوبر.

مرتبات وظائف خدمة عملاء WE

على أن تكون مرتبات الشركة 2450، 3000، 3500، 4500 جنيه، علمًا بأنه لا يوجد أي مصاريف أو رسوم للتقدم.