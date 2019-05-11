تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمركزي أبنوب والفتح ومدينة أسيوط للعام الدراسي 2018/2019م، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات والتي بدأت اليوم في 341 لجنة عامة موزعة على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة حيث يؤدي 59 ألفا و188 طالبا وطالبة الامتحان اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد لجنة مدرسة كوم أبو شيل الإعدادية المشتركة بمركز أبنوب واطمأن على سير أعمال الامتحانات واستمع لرأي الطلاب في امتحانات اليوم ومدى سهولة الامتحانات، كما تفقد سير العمل بلجنة مدرسة بني مر الإعدادية بنات بمركز الفتح وتفقد بعض حجرات الامتحانات، وأنهى المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات بحي شرق أسيوط.

واطمأن المحافظ خلال الجولة، على تزويد اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، مشددا على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

وأوضح صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بدأت اليوم بـ341 لجنة ويؤدي الامتحان بها 59 ألفا و188 طالبا وطالبة ويشرف عليها 12 ألفا و681 رئيس لجنة وملاحظ ومراقب فضلا عن مقدرى الدرجات.

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على جميع رؤساء اللجان والملاحظين بالتعامل الهادئ أثناء سير الامتحانات، مؤكدا أن جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح والأسئلة من الكتاب المدرسي ومعظمها اختيارية ومباشرة.