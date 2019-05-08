ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على عدد من شوارع وميادين حي شرق وحي غرب وذلك بمشاركة مسؤولي الإشغالات بالأحياء وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية لمنع الاختناقات والتكدس المروري بالميادين فضلا عن نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بحي شرق وغرب "السوق المركزي بالحمراء" وذلك مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لهم.

وأكد على استمرار تلك الحملات خلال شهر رمضان الكريم وشنها بصفة دورية على شوارع وميادين المحافظة عامة وشارعي بورسعيد ورياض خاصة وذلك لرفع وإزالة أي إشغالات قد تعود إليه مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي لكافة أشكال التعدي على حرم الطريق والقضاء على انتشار الباعة الجائلين والتي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين.

ووجه المحافظ؛ رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات وإزالة كافة التعديات والإشغالات لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بالمراكز.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على رؤساء أحياء شرق وغرب ومسؤولي الإشغالات بإزالة كافة تعديات على حرم الطريق بطول شارع بورسعيد بداية من ميدان المجذوب وحتى ميدان المجاهدين بحي غرب أسيوط وشارع رياض بحي شرق، حيث جرى إزالة ورفع البروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند خشبية وقماش وشويات المأكولات وحواجز حديدية وعربات كارو وصاج وترابيزات.

وأوضح أن تلك الحملات تهدف إلى العمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الاختناقات التي يسببها إشغالات الباعة الجائلين، لافتا إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الخدمات بمراكز وقرى المحافظة.