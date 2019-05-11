أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة، في بيان صحفى له اليوم، إن طلاب الشهادة الإعدادية، أدوا الامتحان اليوم، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، يبلغ 90236 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحان أمام 564 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، تحت إشراف 564 رئيس لجنة و564 مراقب أول و1491 مراقبا و10668 ملاحظا و2099 معاونا.