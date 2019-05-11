قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الجلالة هي إحدى الجامعات الأهلية التي تتبناها مصر مؤخرا ضمن خطتها لتطوير قطاعي التعليم الجامعي وما قبله.

وأوضح وزير التعليم العالي أن جامعة الجلالة من جامعات الجيل الرابع، لافتا إلى أنها معنية بالبحث العلمي والتنمية، فضلا عن أنها ذكية من ناحية مضمون التدريس والامتحانات وكل ما يقدم من خلال برامج متميزة.

وأوضح "عبدالغفار، خلال رده على استفسارات المجتمع الجامعي الواردة عبر صفحة وزارة التعليم العالي على "فيس بوك" ضمن مبادرة "انت تسأل ووزير التعليم العالي يجيب"، أن الجامعة تقع أعلى هضبة الجلاله، وتبعد عن القاهرة بمسافة 135 كيلومتر مربع ، و70 كيلومتر من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد "عبدالغفار"، أن هناك متابعة دورية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على التطور الهائل الذي تشهده حجم الإنجازات في المنشآت الجامعية الجديدة سواء جامعات "المنصورة الجديدة أو العلمين أو الجلالة أو الملك سلمان أو جامعات العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحا أنها هناك تقرير أسبوعي يرسل للقيادة السياسية بآخر التطورات.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن جميع البرامج والمناهج التعليمية الخاصة بالجامعات الجديدة وضعت بواسطة 160 عالما وأستاذا من جميع التخصصات العلمية منذ عام ونصف، وقبل البدء في إنشاء الجامعات، مشيرا إلى أنه جرى وضعها بشكل دقيق جدا يتماشى مع المتطلبات العلمية ووفقا لأحدث المعايير.

وأشار إلى أن الجامعات الجديدة ستشهد عدد من الكليات فريدة من نوعها وتهدف لخدمة المجتمع المصري، ككليات تختص بهندسة صناعة السيارات وكذلك كليات متخصصة في الطاقة النووية "البايوتكنولوجي"، وكليات للغذاء والصناعات الغذائية.

وتابع أن مبادرة "صنايعية مصر" تفيد الاهتمام بالتعليم الفني بجميع قطاعاته وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أنها تهدف إلى تحفيز عدد من التخصصات الفننية كـ"كهربائي منزل وسباك"، موضحا أنه تم تأسيس" منصة صنايعية مصر"، للجامعات تهدف لتدريب وتأهيل الراغبين في إكتساب الخبرات من الكليات بالجامعات.