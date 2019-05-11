أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن قيام ما أسماه "ولاية الهند"، مدعيا أن مسلحيه ألحقوا خسائر فادحة بقوات الأمن الهندية في قرية "أمشيبورا"، وهي إحدى قرى ولاية "جامو وكشمير" شمالي الهند، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".