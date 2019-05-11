سيَّرت شركة مصر للطيران، 15 رحلة جوية، اليوم السبت، من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين، إلى المملكة العربية السعودية، لنقل أكثر من 3500 معتمر، وذلك في اليوم الأول لجسرها الجوي لنقل معتمري شهر رمضان.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إنه من المقرر أن تسيِّر الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة العام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقي الشركات الأخرى العاملة ضمن موسم العمرة.

وأعلنت شركة مصر للطيران الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين من الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة، لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المودعين القادمين مع المعتمرين، وحمايتهم من أشعة الشمس.