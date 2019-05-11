ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أسامة أبوسريع مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل والعطور بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الاتحاد القادمة من دبى، تم الإشتباه فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات، بتفتيش أمتعتها الشخصية فتبين وجود حوالى 105 كيلو جرام من الكريمات والشامبوهات والعطور وأدوات التجميل المختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.