"أنا رجلي وجعتني من كثرة البحث عن صاحب مبلغ كبيرة وجدته وأنا أعمل في نظافة الشوارع"، هكذا تحدث محمد السيد أحمد الحنفي، 57 سنة، عامل نظافة بإدارة تحسين البيئة، برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومقيم بقرية الحصاينة بمحافظة الدقهلية، عن أمانته في الوصول إلى صاحب مبلغ كبير عثر عليه أثناء عمله "مفيش مكان سيبته ولم أبحث فيه"

وقال الحنفي لـ"الوطن": إنه أثناء عملي في نظافة الشوارع في مدينة السنبلاوين، يوم الأربعاء الماضي وجدت مبلغ مالي كبير، ومن وقتها وأنا بدأت في البحث عن صاحبه، وهي أمانة ونفسي أردها في أسرع وقت لصاحبها، فلم أترك محل ولا مسجد في المنطقة إلا أخبرتهم بعثوري على مبلغ كبير، وأكد البعض أنه ضاع منه مبلغ لكنه لم يأتي لي بأمارة صحيحة لأسلمه له.

وأضاف الحنفي: أنا تعبت من البحث عن صاحب المبلغ، كل يوم اسأل في المحلات لعل يكون أحد سأل على المبلغ، والحمد لله أنا في غني عنه، وربنا يكملها عليا بالستر فأنا زوجت 5 بنات بالحلال، ولا أريد أن يدخل بيتي حرام، وأي شخص يأتي لي بأصواف صحيحة للمبلغ سأسلمهم له بعد التأكد من شخصيته.

"اندهشت كثيرا عندما رأيت حاله وإصراره علي الوصول لصاحب المبلغ" هكذا يؤكد خالد صبح عبد ربه، عضو بمجلس إدارة مسجد السوعة بالسنبلاوين، وقال إن العامل دخل علينا المسجد اليوم بعد صلاة الظهر وأخبرنا بعثوره على مبلغ مالي كبير، وأنه يريد الوصول إلى صاحبه.

وقال عبد ربه لـ" الوطن": علمت منه أنه أخبر أهالي المنطقة بعثوره علي المبلغ، وأخبر إدارة المسجد أيضا، فما كان مني إلا أن صورته ونشرت صوره علي موقف التواصل الاجتماعي فيس بوك حتى ننشر قيمة الأمانة في المجتمع، فهذا الرجل وبالرغم من ظروفه المادية البسيطة لم يترك نفسه فريسة للشيطان يتلاعب به ولكن قاومه وذهب لكل منزل بالمنطقه التي وجد بها المبلغ النقدي الكبير.