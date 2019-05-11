تحل النجمة وفاء عامر، اليوم السبت ضيفة في رابع حلقات الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

وكانت أول حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي استضافت فيهم الراقصة دينا والنجم أحمد أدم وآيتن عامر وأحمد سعد.