عاجل| السيسي يهنئ "المؤتمر الوطني الأفريقي" لفوزه بالانتخابات في جنوب أفريقيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا.

ووجه الرئيس التهنئة للرئيس "رامافوزا" بمناسبة فوز حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم بالانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا، وتوليه ولاية جديدة كرئيس للجمهورية بدءا من شهر مايو الجاري، متمنياً له استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه"، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وأكد الرئيس السيسي على اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية بجنوب أفريقيا، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل مع شقيقه الرئيس "رامافوزا" على تعزيز أطر التعاون بين البلدين، فضلاً عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، على النحو الذي يتسق مع المسار الطبيعي والتاريخي للعلاقات التي تجمع مصر بجنوب أفريقيا.

فيما أعرب الرئيس "رامافوزا" عن تقديره للرئيس السيسي، مؤكداً حرصه على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كافة مسارات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.