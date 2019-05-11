هاني سلامة يكشف كواليس مشهد دخوله القبر في "قمر هادي"

كشف الفنان هاني سلامة، كواليس دخوله القبر، بسبب مشهد دفن ابنته، في الحلقة الأولى من مسلسل "قمر هادي"، قائلًا: "سألني المخرج رؤوف عبدالعزيز عن هذا المشهد وقالي تقدر تنزل جوه القبر ولا لأ؟، حيث كان التصوير حينها داخل مقبرة حقيقية بمنطقة السادس من أكتوبر، فرددت عليه بقولي تمام، معنديش مشكلة".

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن "موافقتي جاءت بسبب إيماني بأن هذه الخطوة يستلزمها استعداد نفسى ليس أكثر، أو بمعنى أصح قلبك يحب يعمل كده ولا لأ؟ فمش كل الناس بيبقى عندها الاستعداد ده".

"قمر هادي" تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وداليا مصطفى، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور، وآخرون.