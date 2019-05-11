قال الفنان هاني سلامة، إنه تواصل هاتفيًا مع الفنانة حلا شيحة، فور إعلان قرار عودتها للفن، بشأن البحث عن إمكانية تعاونهما فنيًا مجددًا، حيث قال لها: "عاوزين نعمل حاجة مع بعض"، ولكنها انشغلت بعدها بتصوير دورها في "زلزال".

وأشار سلامة، خلال حواره مع "الوطن"، إلى احتمالية تقديم جزء ثانٍ من "السلم والثعبان" قائلًا: "لا أعتقد أن هذه الخطوة واردة الحدوث، لأن الفارق الزمني ما بين الجزأين سيكون 18 عامًا، ولكن يمكننا تقديم موضوعات فنية جيدة بعيدًا عن هذا الفيلم، الذى حقق نجاحًا مدويًا وقت عرضه عام 2001، وما زال مترسخًا في أذهان الجمهور حتى هذه اللحظة، لاسيما الجيل الذي شاهده في دور العرض السينمائي حينها".