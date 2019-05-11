قال الفنان هاني سلامة، إنه لم يشعر بأي انزعاج تجاه تكرار حالات الوفاة في أولى حلقات عددٍ من مسلسلات دراما رمضان، وهما "أبو جبل" و"حكاية مرة"، بجانب مسلسله أيضًا، مضيفًا: "هذه الواقعة أضحكتني كحال الجمهور العادي، وأعتقد أنها توارد خواطر فقط".

وأضاف "سلامة" خلال حواره لـ"الوطن": "مكناش عارفين بأحداث المسلسلات التانية، وأكيد مكناش متفقين عليها، كما أن مسلسلنا اتخذ مسارًا مختلفًا بعد واقعة الدفن، حيث لم يكن حدث وفاة الابنة هو الأساس، بدليل أنها لم تمت واتضح أنها ما زالت حية كما شاهدنا".

مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وداليا مصطفى، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور، وآخرون.