أشاد البابا تواضروس الثانى، بالوحدة الوطنية التى يعيشها الأقباط مع إخوانهم المسلمين على ضفاف نهر النيل، وذلك خلال لقائه، أمس، مع وفد من الأكاديمية اللاهوتية الروسية، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأشار البابا إلى أنه يوجد 2 مليون قبطى خارج مصر يعيشون فى أماكن متفرقة، لافتاً إلى أن الكنيسة لديها 3 كنائس فى أبعد نقاط العالم.

واختتم البابا كلمته بالتأكيد أن مصر لها مكانة فريدة فى الجغرافيا والطبيعة وأيضاً الكتاب المقدس، قائلاً: «فى الكتاب المقدس ذكر اسم مصر والمصريين نحو 700 مرة، ونفتخر أن بلادنا زارتها العائلة المقدسة وتحركوا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وظلوا فى مصر 3 سنوات و6 أشهر و10 أيام، وهذه الزيارة كان نصفها على الأرض والآخر فى نهر النيل».

وتعد الزيارة هى الأولى لوفد من الأكاديمية اللاهوتية الروسية لمصر، ويتكون من رئيس الأساقفة، أمفروس، و7 من الرهبان، و11 من الأساتذة والطلاب، وتجول الوفد فى أديرة الرهبان والراهبات، وزار الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، ومعهد الدراسات القبطية، وتفقد كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية.