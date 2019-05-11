أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، حيث حرضت الفنانة مي عمر، التي تقوم بدور "فرح"، الفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسى" بقتل الفنان محمد ممدوح، الذي يُجسد شخصية "ضاحي"، وكذلك الفنان هادي الجيار، الذي يُجسد شخصية "عزت".

جاء هذا التحريض سبب قيام "ضاحي" بتسجيل حديث "فرح" عندما طلبت منه قتل "عزت"، وحرضت "عيسى" على ذلك أيضًا لأن "ضاحي" لديه تسجيلات وصور أثناء تهريب "عيسي" للمخدرات، كما شهدت الحلقة خروج الفنانة هبة مجدي، التي تُجسد شخصية "زينب"، من المستشفى بعد تماثلها الشفاء عقب "تسقيط طفلها"، وعادت إلى منزل زوجها الفنان مجدي بدر، الذي يُجسد شخصية "حسان".

وفي مشهد آخر، ربط "عزت" الحارس الذي عينه مرافقا لـ"فرح"، ويُدعى "عبدالقادر" بحبل، بعد أن أخبرته زوجته الأولى الفنانة سلوى عثمان، بأن زوجته الثانية "فرح" تعرف رجلا آخر، وعندما توجه لبيت "عبدالقادر" من أجل أن معرفة تفاصيل الحقيقة، فرفض الاعتراف بأي شيء، فقام بربطه.

وفي المشهد قبل الأخير، أجرى ضاحي زيارة سريعة لـ"عيسى" من أجل إبلاغه بتفاصيل جديدة عن مأمورية جديدة في تجارة المخدرات، وذلك قبل ليلة من زفاف شقيقة "عيسى"، وفي أثناء عودة "عيسى" بالسيارة التي يقودها إلى بلده، يوقفه أحد الأكمنة على الطريق، وعقب الكشف عن بطاقته ورخص السيارة، يتم القبض عليه.