نقلت سياة إسعاف المخرج إبراهيم فخر الدين، مخرج مسلسل زلزال، إلى إحدى المراكز الصحية القريبة من موقع تصوير مشاهد المسلسل بعدما شعر بارتفاع شديد في ضغط الدم، لشعوره بالإرهاق خلال تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل.

وقالت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ"الوطن"، إنه لدى إعطاء "فخر الدين" الأدوية والمحاليل الطبية، التي أعادت مستوى ضغط الدم إلي طبيعته، غادر المركز وأكمل المخرجين المنفذين تصوير باقي المشاهد المتفق عليها خلال اليوم.

وأضافت المصادر أنه تقرر أن يستأنف إبراهيم فخر الدين تصوير باقي مشاهد المسلسل، صباح غد الأحد.

يذكر أن مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان وحلا شيحا وماجد المصري، من تأليف عبدالرحيم كمال، ويتم عرضه على قناة "دي إم سي"، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية مع عرض الحلقات الأولي منه.