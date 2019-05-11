بدأت «مصر للطيران» اليوم، جسرها الجوى إلى السعودية، لنقل المعتمرين للأراضى المقدسة، وأعلنت الشركة الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين المقبلين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس. ومن المقرر أن تُسيّر شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية «مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر» إلى كل من جدة والمدينة لخدمة المعتمرين.

وأكدت الشركة الوطنية «مصر للطيران» أن شركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية اتخذت كل الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل، حرصاً على إنهاء الموسم دون عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، التى ستخدم طائرات الشركة الوطنية، إضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.

وكانت وزارة السياحة حددت عدد المعتمرين بـ100 ألف، ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة للعام الحالى.

"مصر للطيران": تسيير 500 رحلة جوية من المطارات المصرية.. وتسهيل الإجراءات لكبار السن وذوى الاحتياجات

وشددت وزارة الطيران، على ضرورة التنسيق الجيد بين الأجهزة الأمنية بالمطارات ومختلف الأجهزة المعنية للتيسير على المسافرين والركاب خلال موسم العمرة، وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.