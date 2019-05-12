كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور الاحمدي حمد السمان، استاذ مساعد بقسم جراحة العيون بكلية طب سوهاج، بمناسبة فوزه بالميدالية البرونزية ضمن 11 فائزا من جمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية لبراءات الاختراع، التي عقدت خلال شهر أبريل في سويسرا، وفقا للدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأضاف "عزيز"، في بيان اليوم، أن الأحمدي تأهل لتلك المسابقة بعد فوزه ضمن المجموعة التي تم تصعيدها على مستوى الجمهورية للمشاركة في مسابقة براءات الاختراع، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.