قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لجامعة كفر الشيخ لفوزها بجائزة "أفضل مؤسسة تعليمية"، وهي جائزة دولية في العلوم والتعليم تحت مسمى "Best Educational Institution".

وقد أعلنت هيئة تنظيم منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة التابعة للاتحاد الأكاديمي "أكسفورد" بالمملكة المتحدة، عن فوز جامعة كفر الشيخ بالجائزة اعترافاً بالجهود المتميزة للجامعة على المستوى المهني ومستوى الخدمات والتوجهات التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى المستوى المتميز لخريجي الجامعة، وأن هذه المحاور الرئيسية مع سمعة أكاديمية عالمية للجامعة، بالإضافة إلى النمو الديناميكي واستدامة إنجازات أعضاء هيئة التدريس قد ساهم في تحقيق هذا الفوز.

كما هنأ عبدالغفار كذلك الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ لحصوله على لقب "أفضل إداري لهذا العام" Manager of the Year.

وأكد الوزير أن هذا الفوز يؤكد السمعة المتميزة للجامعة وتميز الشهادات التي تمنحها، بالإضافة إلى المكانة التي تحتلها الجامعة دوليا.

ومن المقرر أن يتم تكريم الجامعة ورئيسها خلال فعاليات منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة المقرر انعقاده بمدينة ميلان في إيطاليا في يوليو المقبل، بحضور العديد من قادة ورواد العلوم والتعليم والرعاية الصحية والاقتصاد ورجال الأعمال.