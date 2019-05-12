قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه لا يّنصح بقياس الضغط عن طريق جهاز الديجيتال، مؤكدا أن علاج مريض الضغط هو المتابعة مع الطبيب.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "زدني علما"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، اليوم، "مفيش حاجة اسمها مريض ضغط يُعالج نفسه في الدنيا كلها، تُعالج نفسك هتندم، لكن المتابعة مهمة جدًا، الدكتور هو اللي يقيس الضغط".

وتابع، "أنا أعرف مرضى بيقيسوا الضغط 9 مرات في اليوم، تحس إنه عايش للضغط بس، إحنا بنقولك مارس عملك وعيش حياتك وعيش مع ولادك وزوجتك، وسيب الضغط علينا إحنا اللي هو الأطباء".