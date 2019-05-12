أعلنت شركة النصر للبترول، إحدى شركات وزارة البترول، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي:

- أن يكون الطالب بالفرقة الثانية أو الثالثة بإحدى كليات الهندسة أو العلوم.

- أن يتفق موضوع التدريب مع تخصص الطالب.

للتقديم، يتم ملء الطلبات بإدارة مركز التدريب الصناعي بالشركة، في موعد أقصاه 20 مايو الجاري مرفقا بها المستندات التالية:

1- خطاب من الكلية موضحًا به السنة الدراسية والتخصص للعام الدراسي 2018-2019.

2- عدد 2 صورة حديثة للبطاقة وكارنيه الكلية.

3- عدد 2 صورة شخصية.