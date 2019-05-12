قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن أول عمل رمضاني قدمته للتليفزيون كان "العمة نور"، وحقق وقتها ردود فعل كبيرة، مشيرة إلى أنها "لم تكن تخطط حينذاك، لتقديم عمل تليفزيوني.

وأوضحت، في تصريح لـ"الوطن"، "كنت في زيارة للكاتب محمود أبوزيد، وهو صديق مقرب لي هو وعائلته، فقال لي، (لماذا لم تفكرى فى تقديم عمل تليفزيونى؟)، وكان ردى بالموافقة، فأخبرني أنه لا بد لى من التفرغ وأخذ إجازة من السينما، لأن التليفزيون يحتاج مجهودا، فوافقت فورا، واجتمعنا مع عادل الأعصر والمنتج أحمد غيث، والحمد لله قدمنا العمة نور، وكان من الأعمال القريبة إلى قلبي، وحقق وقتها رقما قياسيا في عائد الإعلانات، باعتراف المنتج والجمهور".

وأضافت، "أعتقد أن سر نجاح (العمة نور) الأساسى أنه كان عملا اجتماعيا، ناقش عدة قضايا مهمة تمس الشباب والبنات، وفي هذا المسلسل كان أول ظهور لبشرى، وكنت سعيدة جدا بها، وكذلك بأحمد الفيشاوى الذي لفت الأنظار ونجح فى أداء شخصية (هوطا)، كما أن هذا المسلسل شهد حصول فنان للمرة الأولى على مليون جنيه في عمل تليفزيوني".

وتابعت، "العمل نفسه كانت كواليسه (شربات)، ضحك وهزار، لكن بعد بدء التصوير بشهر توفيت والدتي، وكان الأمر قاسيا جدا، كانت مريضة أثناء التصوير ودخلت المستشفى، وكنت أعمل رغم حزني الشديد".