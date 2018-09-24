حرصت الفنانة نبيلة عبيد على حضور العرض المسرحي "خيبتنا"، للفنان محمد صبحي على مسرح مدينة سنبل، الذي عُرض للمرة الأولى مساء أمس.

وقالت نبيلة، في تصريح لـ"الوطن": "لأول مرة أضحك من قلبي عندما شاهدت خيبتنا، فالمسرحية تحتوي على مضمون سياسي وكوميدي واضح، وتقدم وجبة دسمة متنوعة، مضيفة: "دائمًا كنت حريصة على حضور عروض محمد صبحي لأنني استمتع دائمًا في حضور عملاق مسرحي ومايسترو كبير مثل صبحي".

وتابعت حديثها: "أتمنى عودة العروض المسرحية مرة أخرى في جميع مسارح الدولة، لكي نستمتع بعظمة المسرح، ويكون صبحي قائد للمسيرة ويقدم عدد كبير من المسرحيين عروض أخرى متنوعة".

مسرحية "خيبتنا" من بطولة محمد صبحي، ونبيلة عبيد، وسماح السعيد، شوقي طنطاوي، ويصمم الأزياء لها هاني البحيري، ديكور المهندس محمد الغرباوي، إكسسوار سناء الكاشف، أما الموسيقى والألحان عاطف صبحي والأشعار لعبدالله حسن.