السفير السعودي خلال استقبال وزير الاوقاف في حفل الافطار الذي اقامه

أقام أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، مساء اليوم، بالقاهرة، حفل إفطار حضره عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وسفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وتبادل السفير نقلي مع الحضور التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا الله أن يكون شهر خير على الأمتين العربية والإسلامية، بحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة.

وشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وزاهي حواس، والسفير الفلسطيني دياب اللوح، والسفير البحريني الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، والسفير الإماراتي المهندس جمعة مبارك الجنيبي، وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.