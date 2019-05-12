شخصية "البخيل" واحدة من الشخصيات التي قدمها عدد من نجوم الدراما المصرية خلال عدد كبير من المسلسلات على مدار عشرات السنوات، حتى أصبحت معظم تلك الأعمال والشخصيات التي قدمها هؤلاء النجوم أيقونات يتذكرها الجمهور وعلقت بأذهانهم وعقولهم، وهو ما يستمر من خلال شخصية "خليل بيه" التي يقدمها النجم ماجد المصري خلال مسلسل زلزال في شهر رمضان الجاري.

"خليل بيه" شخصية الغني البخيل، يقدمها ماجد المصري بحرفية شديدة وإتقان كبير، وتعقيدات وتركيبات متعددة، حيث يظهر بدور الشرس حاد الطباع من خلال ضربه لابنته وقسوته عليها، وتهديده لـ"زلزال"، وخفيف الظل الذي يحصي قطع اللحم في "الشوربة" خلال زفاف ابنته قبل تقديمها للضيوف على الرغم من ذبحه عجلين، كما يظهر خبيثًا ولئيمًا في عدد من المواقف والمشاهد.

شخصية "خليل بيه" التي يقدمها ماجد المصري تعد امتدادًا لعدد من الشخصيات الشهيرة التي قدمها نجوم الدراما الكبار، والتي يمكن رصد أشهرها في التقرير التالي.

فريد شوقي في البخيل وأنا

تاجر الشنطة "عوض"، تلك الشخصية شديدة البخل التي أبدع في تقديمها النجم الراحل فريد شوقي في مسلسل "البخيل وأنا" عام 1991، والتي أصبحت أيقونة للبخلاء بعد ذلك، حيث كان يخلط العسل بالماء ويحرم أبناءه من الطعام والشراب والمصروف.

عادل إمام في مأمون وشركاه

قدم النجم عادل إمام شخصية "مأمون" البخيل الذي يتسبب بخله في رحيل أبنائه الأربعة، والذين يكتشفون بعدها أنه ملياردير.

يوسف داوود في ابن الأرندلي

قدم النجم الراحل يوسف داوود شخصية رجل الأعمال البخيل "نوح الأرندلي" والذي يحصد ثروة طائلة، يتركها في النهاية لابن أخيه.

ممدوح وافي وزينب وهبي في "يوميات ونيس"

قدم الثنائي ممدوح وافي وزينب وهبي شخصية "حريص وحريصة" الزوجين البخيلين خلال أحداث مسلسل "يوميات ونيس" في إطار كوميدي مليء بالمواقف المضحكة، واستغلال ابن عمهما "ونيس".