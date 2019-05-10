عمرو أديب يشيد بأداء ماجد المصري وأحمد بدير وريهام عبد الغفور

أبدى الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، رأيه في الأداء التمثيلي لعدد من نجوم الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان.

وذكر منهم أداء الفنان أحمد بدير في مسلسل حكايتى، والفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل زي الشمس، والفنان ماجد المصري في مسلسل زلزال، والفنانة منى واصف في مسلسل الهيبة.

وغرَّد "أديب" عبر حسابه على "تويتر"،: "أحمد بدير في حكايتى، وريهام عبد الغفور في زي الشمس، وماجد المصري في زلزال، ومنى واصف في الهيبة، ممثلين متميزين في الأسبوع الأول من رمضان، بعيدا عن دور أول ودور تانى".