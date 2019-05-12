قالت الفنانه نبيلة عبيد، إن طقوسها في رمضان اختلفت عن أيام زمان التي كانت كلها شغل، أما الآن فرمضان بالنسبة لها عبادة وصوم وصلاة وقراءة قرآن.

وأضافت لـ"الوطن": دائمًا ما يتغير الزمن، وكنت أقول ذلك لوالدتي، رحمها الله، وكانت ترد علىي "الناس هي اللي اتغيرت"، أتذكر عندما كنا صغارًا كنا ننام جوار الفستان والشريطة والحذاء الجدد، وكان الجيران يجتمعون في أول أيام رمضان والعيد، أما الآن أفتقد هذه الإنسانيات، حتى الاتصالات، كانت أمي تؤنسني، وهي من علَّمتني أن أود أصدقائي وجيراني حتى الآن.

وتابعت "عبيد": "أصدقائي المقربون حاليًا إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، وسهير شلبي، ودلال عبدالعزيز، بحكم إننا جيران في عمارة واحدة، وكثيرًا ما نتسحر معًا، كطقس رمضاني جميل، وقبل رمضان كنت أجلس مع "إيمي" ابنة سمير غانم، وقلت لها إنني أعشق مسلسل "نيللي وشريهان"، وأشاهده في كل قناة تعيده، وأحببت "دنيا" في دور "الأنزوحة"، وهذا العام أنتظر منهما أن يقدما أعمالاً على نفس المستوى وأفضل، بخلاف أني من عشاق سمير غانم، نفسه، كممثل وإنسان، ودائمًا يذكرني وجوده في رمضان بالفوازير.