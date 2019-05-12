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ملخص مباراة الأهلي وسموحة

رمضان صبحى يرحب بالبقاء في الأهلي.. ومفاوضات لضم مهاجم النجم

رحب رمضان صبحى صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، بالاستمرار ضمن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد دخول النادى فى مفاوضات مع اللاعب عن طريق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للإبقاء عليه.

أبو جبل ل"الوطن": هدف الأهلي غير صحيح.. واشكر شريف اكرامي

أبدى محمد أبو جبل حارس مرمى نادي سموحة استيائه بعد هزيمة فريقه أمام النادي الأهلي في الوقت بدل الضائع بهدف الانجولي جيرالدو.

وقال حارس سموحة ل"الوطن":" لم نستحق الخسارة تعرضنا لظلم تحكيمي واضح هدف الأهلي من خطأ واضح علي ازارو ومروان محسن مهاجما الاهلي وجدتهم فوقي واعاقاني عن المسك بالكرة قبل أن ترتد لجيرالدو ويسدد في المرمي".

الشناوي ينصف حكم مباراة الأهلي وسموحة

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي والمحلل على قنوات أون سبورت، على أداء الحكم أمين عمر، الذي قاد مباراة الأهلي وسموحة، بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

مدرب الأهلي يلوم حكم مباراة سموحة: المفروض كان يحسب 13 دقيقة مش 7 بس

أبدى محمد يوسف المدرب العام بالنادي الأهلي، رضاه عن أداء فريقه أمام سموحة، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز على الفريق السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

حسام حسن: أمين عمر كان هينهي الماتش.. والمساعد قال له "كمل باقي دقيقتين"

قام حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الأهلي بترديد عبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

عرابي: الأهلى عانى من الرعونة والاستهتار أمام سموحة

يرى أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر عانى من الاستهتار والرعونة في لقاء سموحة، الذي أقيم أمس السبت، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد.

طارق سليمان: الفوز على سموحة يعكس الروح القتالية للأهلي

عبر طارق سليمان، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة في الدوري مساء السبت بهدف نظيف، مؤكدا أن الأهلي قدم عرضا قويا ونجح في الحصول على الهدف من المباراة بحصد الثلاث نقاط والحفاظ على الصدارة.

لاسارتي: كنا سيئين أمام سموحة.. ولم نستسلم حتى الدقائق الأخيرة

أعرب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر المباراة.

أسامة عرابي: "حسين الشحات مش لاقي نفسه مع الأهلي"

أشاد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، بمستوى وإمكانيات حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر.

وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية: "لا شك أنه لاعب مميز بعيدًا عن الماديات ولكنه صفقة ممتازة".

إبراهيم حسن: حدفونا بترابيزة خشب فيها مسامير من مكان جلوس مجلس الأهلي.. عيب

أبدى إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق سموحة السكندري، استيائه الشديد من الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، عقب إطلاق الحكم صافرة انتهاء اللقاء.