انخفض سعر الدولار انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 12 مايو أمام الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية واستقر في بنوك أخرى، ونقدم أسعار صرف الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 17.7 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.09 جنيه للشراء و17.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 17.07 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 17.08 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 17.06 جنيه للشراء و17.16 جنيه للبيع.