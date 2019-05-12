ارتفع سعر اليورو اليوم، الأحد خلال التعاملات في بعض البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، ومن بينها البنك الأهلي وبنك مصر، بينما استقر في بنوك أخرى، ونقدم سعر صرف اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي نحو 19.16 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.06 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.12 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.14 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.14 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.