سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 مايو الجاري، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوم الخاصة والحكومية مثل البنك المركزي وبنك البركة وبنك التنمية الصناعية وبنك عودة على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم نحو 19.14 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 19.16 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم نحو 19.14 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 19.09 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 19.16 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي اليوم نحو 19.14 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.