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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة

"تضامن الإسكندرية" توزع 500 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

"تضامن الإسكندرية" توزع 500 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

اليوم.. "الأعلى للإعلام" يصدر أول تقرير عن مخالفات الدراما

اليوم.. "الأعلى للإعلام" يصدر أول تقرير عن مخالفات الدراما

عبد الغفار يستعرض تقريرًا حول الأنشطة الطلابية التي تنظمها وزارة التعليم العالي

عبد الغفار يستعرض تقريرًا حول الأنشطة الطلابية التي تنظمها وزارة التعليم العالي

"نصر و شعراوي" يشهدان توقيع عقد تسوية بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا

"نصر و شعراوي" يشهدان توقيع عقد تسوية بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا

ضبط 41 متهما و6 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 41 متهما و6 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

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اللهم إني صائم.. ميدان رمسيس: أرصفة صامتة.. وعابرون من «قبلى وبحرى»

أفريقيا يا عالم.. الجزائر: «الشوربة والفريك والحريرة».. ملوك المائدة

أفريقيا يا عالم.. الجزائر: «الشوربة والفريك والحريرة».. ملوك المائدة

حكاية إفّيه| «قطيعة.. محدش بياكلها بالساهل»

حكاية إفّيه| «قطيعة.. محدش بياكلها بالساهل»

صيامنا.. وبهجتنا.. الفطار فى «المضيفة»: كبدة ولحمة جملى.. ولا «أكل» يعلو على «المحشى»

صيامنا.. وبهجتنا.. الفطار فى «المضيفة»: كبدة ولحمة جملى.. ولا «أكل» يعلو على «المحشى»

حفل إفطار جماعى لسكان شارع فى طنطا: «هات طبقك وتعالى»

حفل إفطار جماعى لسكان شارع فى طنطا: «هات طبقك وتعالى»

للمحبين طرق.. «سادات قريش والمقرقع وأمير الجيوش».. مساجد عريقة.. وتراب معطّر بـ«40 صحابى»

للمحبين طرق.. «سادات قريش والمقرقع وأمير الجيوش».. مساجد عريقة.. وتراب معطّر بـ«40 صحابى»

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