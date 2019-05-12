اليوم.. "الأعلى للإعلام" يصدر أول تقرير عن مخالفات الدراما

يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أول تقرير للجنتي الدراما والرصد عن المخالفات التي جرى رصدها خلال الأسبوع الأول لعرض المسلسلات منذ بداية شهر رمضان على مختلف القنوات الفضائية، فضلا عن فتح ملف مخالفات البرامج وعلى رأسها برنامج "رامز في الشلال" المعروض على فضائية "mbc مصر".

ومن المقرر، أن تعقد لجنة الشكاوى اجتماعا لها قبل إعلان التقرير لاستكمال مناقشة مخالفات المسلسلات فضلا عن فتح ملف البرامج، واستعراض التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الاعلامي في الشهر الكريم.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ"الوطن"، إنه لم ترد أي شكاوى بخصوص الإعلانات.

وكانت لجنة الدراما بالأعلى للإعلام، عقدت اجتماعا لها الخميس الماضي بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، وأحمد سليم الأمين العام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، كما حضره مديري اللجان الفنية للرصد والمتابعة.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب الاجتماع الماضي، توجيه إنذارات لـ12 قناة فضائية بتوقيع العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات بسبب الإيحاءات الجنسية الواردة في 4 مسلسلات تعرضها هذه القنوات.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هذه القنوات بإزالة هذه الألفاظ والايحاءات الجنسية من على موقعها الإلكترونية وشاشاتها حال إعادة عرض الحلقات التي تتضمن هذه المخالفات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر بحث الموقف القانوني لقناة "MBC مصر" والموقف من مخالفات برنامج "رامز في الشلال"، الذي يعرض على القناة المذكورة، وذلك نظرًا لتعدد الشكاوى بشأن البرنامج.

وأكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيجرى بحث الموضوع من كل جوانبه حرصًا من المجلس على ما يصل للجمهور سواء كان يبث من داخل مصر أو خارجها، موضحا أن هناك تواصل مع الجانب السعودي المسؤول عن القناة؛ على أمل أن يتم ضبط الحلقات المقبلة من البرنامج بما يتناسب مع شهر رمضان الكريم، حرصًا على المعايير المهنية وما يقدم للجمهور المصري عبر شاشات التلفزيون.