عبد الغفار يستعرض تقريرًا حول الأنشطة الطلابية التي تنظمها وزارة التعليم العالي

تلقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من أ/السيد عطا وكيل الوزارة ورئيس قطاع التعليم حول الأنشطة الطلابية التى نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى حصول فريق وزارة التعليم العالي على نتائج متقدمة فى مسابقات (بطولة وطن) التى نظمتها إدارة النشاط الرياضى، حيث حصلت الوزارة على المركز الأول فى مسابقتى دفع الجلة والوثب الطويل طلبة، والمركز الأول فى مسابقة الفردى ببطولة تنس الطاولة طلبة، والمركز الثانى لخماسيات كرة القدم طلبة، والمركز الثالث طالبات 800 متر ببطولة ألعاب القوى.

وفى إطار النشاط الثقافى والعلمي أضاف التقرير فوز وزارة التعليم العالي بمجال النشاط العلمي فى اللقاء العاشر لمشروع الروبوت لطلاب الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية ، والذى نظمته جامعة حلوان، حيث فازت الوزارة بالمراكز الآتية: الفريق مثالى، والمركز الثالث ابتكار، والمركز الرابع دوائر تحكم، والمركز الرابع تصميم وحسن مظهر.

كما حصل منتخب الوزارة على المركز الأول فى مسابقة (إبداع 7) فى مجال الابتكارات الهندسية، وفاز بها كلا من الطالب/ عبد الله خيرى محمد، والطالب/محمد إبراهيم مصطفى بالمعهد التكنولوجى بالعاشر من رمضان.

وكذلك حصلت الوزارة على المركز الأول فى مجال (إنترنت الأشياء وتكنولوجيا هواتف المحمول)، وفاز بها كلا من الطالب/ أدهم عصام، والطالب/ السيد أشرف السيد بمعهد المنصورة العالى .

وأشار التقرير إلى تنظيم المهرجان الختامى للأسر الطلابية، والذى تضمن معرض فني للطلاب وعروض متنوعة.

ونظمت إدارة النشاط الاجتماعى بالوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سلسلة ورش تدريبية من أجل رفع ثقافة ووعى الفتيات لكيفية مقاومة العنف ضد المرأة