محافظة القاهرة: العاصمة ستكون في أبهى صورها خلال "أمم أفريقيا"

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن العاصمة ستكون فى أبهى صورها خلال استقبال بطولة "كأس الأمم الأفريقية"، مؤكدًا أن هناك خلية نحل تعمل ليل نهار من أجل إنجاز الاستعدادات، مضيفًا لـ"الوطن" أنه جار حاليا أعمال زراعة وتجميل المسطحات الخضراء، والتي تقوم بها إدارة الحدائق بمداخل "استاد القاهرة"، وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كما أن أعمال الرصف للشوارع وطلاء البلدورات، وتجميل أسوار الشوارع المحيطة باستادي القاهرة والسلام أوشكت على الانتهاء.

وأشار نائب المحافظ، أن هناك متابعة على أعلى مستوى لعملية التطوير على مدار الساعه، وتم الانتهاء من تطوير وطلاء اكثر من ٤٠٠ أتوبيس نقل عام، تشارك في خدمة جمهور "بطولة الأمم الأفريقية"، علاوة على صيانة محطات الأتوبيسات .

كما يتم تطوير محيط مقرات إقامة المنتخبات في "بطولة أفريقيا"، بالتنسيق مع المجتمع المدنى من تشجير وتجميل ورفع كفاءة مرافق وخدمات.