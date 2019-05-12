قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن 114 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي بجميع الكليات.

وأعطى سبع، تعليمات بتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب أثناء الامتحان، إلى جانب توفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان مع تواجد الجهاز الطبي تحسبا لأي حالة من الحالات المرضية الطارئة.

وأشار الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه جرى التأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وجرى التنبيه على الكنترولات بضرورة تسليم المواد أولا بأول للمصححين للسرعة في التصحيح وإعلان النتائج، مشددا على ضرورة التحقق من تطبيق كافة قواعد وضوابط الامتحانات وعدم التهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى حالات الشغب أو الغش.