تفقد اليوم الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية أداب جامعة طنطا، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي انطلقت اليوم السبت، من خلال متابعته إجراء سير الامتحانات بجميع المدرجات والقاعات، وتوفير المناخ المناسب للطاب والطالبات.

وأشار إلى أن إدارة الكلية تعمل على قدم وساق لمرور الامتحانات، وتسهيل أي عقبات لخلق مناخ ملائم للطلاب، كما استعدت الكلية بشكل كبير خلال الفترة الماضية لمتابعة أعمال الصيانة الدورية لجميع المدرجات والقاعات، استعدادا لإجراء الامتحانات بالكلية، مشددا على التصدي لمحاولات الغش وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.