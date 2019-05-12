أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج تمويل سيارات النقل بالتعاون مع شركة "سويفل" للنقل الجماعي بهدف تشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة.

وتستعرض "الوطن" شروط الحصول علي تمويل سيارات النقل الجماعي من بنك ناصر الاجتماعي على النحو التالي:

- أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المستفيد عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

- ي[vn دفع 35% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات.

- حظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

​خطوات الحصول على التمويل

- يتجه العميل إلى شركة "سويفل" أولًا للتعاقد معها حتي يضمن الحصول على دخل ثابت يغطي قيمة القسط حتى لا تمثل الأقساط عبئًا على العميل.

- يوقّع العميل مع الشركة على عقد مع الشركة لمدة 5 سنوات.

- يتوجه العميل إلى البنك بخطاب يفيد ترشيحه من الشركة للبدء في إجراءات التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل من البنك

- التوجه للبنك بعد إتمام التعاقد مع الشركة بصورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث يفيد محل إقامة العميل.

- خطاب الترشيح الذي تم الحصول عليه من شركة سويفل.

وتعمل شركة "سويفل" للنقل الجماعي على توفير خطوط نقل جماعي للمواطنين من خلال تطبيق للهاتف المحمول، ويستطيع العميل من خلاله حجز مكان له في سيارات ميكروباص مكيفة ومجهزة في خطوط سير ومواعيد ثابتة، كما يستطيع المستخدم معرفة تكلفة الرحلة مسبقًا، فعلى سبيل المثال يصل سعر المشوار من التجمع الخامس إلى 6 أكتوبر 35 جنيهًا.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنــــا للأندرويد، ومن هنـــــا للـ"IOS".