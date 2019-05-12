أكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، اليوم، على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات، وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة.

كما أمر بتوجيه لجنة من التفتيش البحرى بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ، بما يتناسب مع أعداد الركاب، وفي حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

وشدد صالح على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل اى مشكلة مع ادارة الميناء فى حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ، بتوفير أتوبيسات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم، والتنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر، رفعت درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع بدء موسم عودة العمالة المصرية بدول الخليج لقضاء إجازة الأعياد مع ذويهم، وسفر عمالة خدمة الحجاج بالتزامن مع موسم العمرة.