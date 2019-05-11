قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لا تعرف مَن يقف وراء تسريب الفيديو الذي يحمل إيحاءات جنسية في مسلسل "نسر الصعيد"، إذ كان المشهد يجمع محمد رمضان ووفاء عامر، موضحة أنها لا تعتقد أن رمضان وراء تسريبه على الإطلاق.

وأضافت "عامر" خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا لو أعرف اللي سربه محمد رمضان هقوله في وشه"، ففاجأتها مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة بأن المشهد ما زال على الصفحة الرسمية لمحمد رمضان على "فيس بوك".

ووجهت على الفور "عامر" رسالة لـ محمد رمضان": "شيل المشهد ده من على صفحتك على الفيس بوك، المشهد ده يُسيء ليك وليا، إنت شخص طيب جدا، وحنين وجدع متواضع وابني بيموت فيك".