أنيسة حسونة: العمل متوقف بمستشفى "الناس للأطفال" منذ 5 سنوات

قالت الدكتورة أنيسة حسونة مدير مشروع مستشفى الناس للأطفال، والمدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وعضو مجلس النواب، إن مستشفى الناس للأطفال أنشأه خميس عصفور صاحب كريستال عصفور منذ 5 سنوات، إلا أن العمل توقف به لحين البحث عن إدارة لها، وتوفير المعدات الطبية.

وأضافت حسونة لـ"الوطن"، أن جمعية الجود المرخصة والتابعة لوزارة التضامن، وقعت اتفاقية وقررت تشغيلها وبالمجان للعمل الخيري للأطفال، مؤكدة أنه سيكون به 5 مباني، ومحطة تنقية مياه، المبني الأول سعته 110 أسرة لجراحة قلب الأطفال المولودين بعيوب خلقية، مشيرة إلى أن هناك فجوة بين الطلب والمتاح، وقوائم الانتظار طويلة جدا.

ولفتت إلى أن جمعية الجود وقعت البروتوكول منذ عام، وأضافت أنه يرأس الهيئة الاستشارية العليا لهذا المشروع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

وأوضح طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية، أن المستشفى يتبع مؤسسة الجود الخيرية التابعة للتضامن، مؤكدا أن من حقه جمع التبرعات.