استعرض الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، الخبر الذي كتبته الزميلة هبة أمين في جريدة "الوطن"، عن مطالبة النائبة أنيسة حسون للحكومة باتخاذ إجراءات الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية.

وأبدت النائبة أنيسة حسونة، استياءها مما أسمته "تقصير" وزارة الزراعة، الذي أسفر عن الإضرار الجسيم بصادرات الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 7 محاصيل زراعية صدر بشأنها قرارات حظر استيراد، آخرها تحذيرات من السعودية بأنها ستوقف استيراد محصول الرمان من مصر خلال الموسم الحالي، إذ اكتشف وجود شحنات مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.