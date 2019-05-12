استقبل المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بمكتبه، اليوم الأحد، آرون مايك أوكايي رئيس برلمان غانا والوفد المرافق له.

جرى، خلال اللقاء، بحث سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر وغانا خاصة في المجال البرلماني والقانوني.

وأكد المستشار مروان خلال اللقاء أن مصر تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية، وزيادة سبل التعاون مع جميع بلدان القاره الإفريقية، موضحاً الأهمية البالغة التي توليها مصر لعلاقاتها بغانا.

وأكد سعي مصر لزيادة التعاون بين مصر وغانا، وفتح قنوات اتصال جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقانونية.

ومن جهته، أعرب آرون رئيس برلمان غانا عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وغانا، وحرص بلاده على تطويرها في كافة المجالات والاستفادة من الخبرة المصرية من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين المصري والغاني.

حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والنائب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة.