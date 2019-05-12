قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن أعمال الكوميديا هذا العام مكتوبة علي طريقة مسرح مصر، حيث إنها من أشد المعجبين والمتابعين لمسرح مصر، ولكن الأعمال الدرامية يجب أن تختلف عن طريقة المسرح ويجب أن يكون لها حبكة درامية بدلاً من الكتابة بطريقة الإسكتشات، فضلاً عن افتقاد الأعمال للحس الفكاهي المعروف لدي المصريين وينعكس في الاعمال الدرامية المصرية، وهو ما يؤكد تحول كتابة الكوميديا في مصر لسبوبة.

وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامج "نشرة رنوووش" المذاع على صفحتها الرسمية علي "فيس بوك ويوتيوب"، أن الإعلامية الفنانة شيماء سيف اخطأت في اختيارها لفكرة برنامجها المعروض هذا العام "شقلباظ" مؤكدة أن البرنامج تقليد صريح لشخصية زكية زكريا للفنان إبراهيم نصر، ويخصم من رصيد الفنانة أكثر مما يضيف لها رغم أنها كوميديانة من الدرجة الأولى وكانت تستحق فكرة برنامح أفضل من ذلك.

وأكدت أن الشكل العام للأعمال الدرامية هذا العام يتسم بالملل في معظم الأحداث، مشيرة إلى أن الوضع قد يتغير مع تطور الأحداث ولكن حتي الآن هذا هو الانطباع العام.

وتابعت الإعلامية، أن أكبر الخاسرين هذا العام هي الفنانة دنيا سمير غانم، لأن لديها ما يؤهلها لتقديم أعمال أفضل كثيرا مما تقدمه هذا العام، فلديها حضور وصوت جميل وكاريزما مميزه وتستطيع تقديم عمل استعراضي ضخم أشبه بالفوازير يليق بإمكانياتها، وهو ما لم يتم استثماره في عمل مناسب حتي الأن.