كشف الكابتن إبراهيم سعيد، عن موقف كوميدي تّعرض له فريق منتخب مصر داخل أحد الفنادق بالقاهرة أثناء مُعسكر للمنتخب قبل السفر إلى "مالي" بقيادة المدير الفني الراحل الكابتن محمود الجوهري، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقال سعيد :" كابتن محمود الجوهري كان بينزلنا أكل ضعيف جدا عشان البرنامج الغذائي، والله طبق الأرز كان عبارة عن معلقة واحدة فقط، وأنا كنت جعان وقاعد في الحجرة، شوية لاقيت السيرفيس بيخبط ومدخل لي صينية كبيرة عليها خيرات ربنا كلها، جمبري وسمك وسي فود وكل أنواع أكل البحر، كانت خاصة بعريس وعروسة بالفندق، وجاتلي غلط".

وتابع :" أنا أخذتها منه وناديت على اللاعيبه كلهم وكلنا أكلنا ونسفنا الأطباق على الأخر، بعدها بشوية لاقيت الراجل هو هو بيقولي معلش الأكل وصل لكم غلط، قولتله ده خلص كله، العريس والعروسة اتصلوا بالفندق وإزاي الأكل يتأخر كده وعملوا مشكلة".

وأضاف سعيد: "الكلام وصل لمحمود الجوهري، لاقيته جاي بيخبط على الحجرة افتح يا إبراهيم قولتله مش فاتح، قالي افتح يا ابن *****، قولتله لاء، كسر عليا الباب وكان معايا اتنين من اللاعبين".