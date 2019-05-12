قال الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب ناديي الزمالك والأهلي سابقًا، إنه قام بالرقص في أحد البرامج الفنية الكوميدية، إيمانًا منه بأن ذلك ترفيه ومن أجل أن يصل إلى عدد كبير من الذين لا يعرفون شيئا عنه.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "الرقص اللي رقصته في البرنامج كان ترفيهي ومش ممانع إن ولادي يشوفوه بعد ما يكبروا، أنا مش عملت حاجة حرام، بس في نفس الوقت أنا بقول (مفيش راجل يرقص)".

وأشار إلى أن الرقص الذي قام بأدائه في أحد البرامج كان ترفيهيًا، وليس مثل رقص المطرب الشعبي سعد الصغير، مضيفًا: "لمؤاخذة يعني سعد الصغير رقصه قريب أوي من رقص الستات".