أكد الفنان على الحجار، أنه التقى الإذاعية آمال فهمي، ذات مرة، بالصدفة مع المطرب توفيق فريد، وطلبت أن تسمع صوته وسجلت معه حلقة في برنامجها الشهير "على الناصية"، قائلا: "يومها سمعني أهلي وجيراني في إمبابة فأصبحت مشهورًا مثلما حدث مع عبدالحليم حافظ في فيلم حكاية حب".

وقال "الحجار"، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامجها "سري مش للغاية"، اليوم، إن ثقافة المطرب تظهر في صوته والجمهور السميع يستطيع تمييز ذلك، مضيفا أن محمد منير صوت فاهم رغم أنه لا يغني شرقي، لأنه يبحث عن الكلمة في البداية ثم اللحن ثم التوزيع و90% من أغنياته حتى أغاني الحب تتحدث عن الوطن، مؤكدا أن كاظم الساهر ومحمد الحلو وصابر الرباعي كلهم أصوات فاهمة.

وتحدث على الحجار، والذي غنى تتر مسلسل الأيام الذي جسد فيه الفنان أحمد زكي شخصية الكاتب طه حسين، قائلًا إن "زكي" لَم يكن يوافق على تصوير أي مشهد في المسلسل قبل أن أسجل الأغنية المصاحبة للمشهد، مضيفا أنه كانت تجمعه صداقة كبيرة مع أحمد زكي وأنهما الإثنان تبناهما صلاح جاهين.